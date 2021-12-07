В уральском поселке нашли банку с двумя килограммами ртути

Южноуральцы обнаружили в гараже банку с ртутью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в понедельник, 6 декабря, в гараже одного из частных домов поселка Ольховка, Карталинского района, местный житель обнаружил подозрительно тяжелую емкость с неизвестным веществом.

Когда, откуда и для чего принесли к дому стеклянную банку, хозяин домовладения так и не смог вспомнить, но сообщил о находке в полицию и спасателям.

Дежурная смена Локомотивного отряда ПСС Челябинской области исследовали место обнаружения. В стеклянной, плотно укупоренной банке, была помещена резиновая груша, содержавшая почти 2 килограмма ртути.

Спасатели при помощи сильфонного аспиратора произвели замеры воздуха. Превышений допустимых концентраций по парам ртути не обнаружено. Находка помещена в герметичный контейнер, вывезена с территории домовладения и в дальнейшем будет передана для утилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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