Жители многоквартирного дома в Златоусте попали в безвыходную ситуацию

В Златоусте в одном из жилых домов провалилась лестница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители верхних этажей многоквартирного дома по улице Косотурской в Златоусте оказались фактически заперты в доме после того, как в подъезде провалилась лестница. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Улица Косотурская, дом 5. Сегодня вечером в подъезде провалилась лестница, люди вообще скоро в подвал упадут. Завтра утром взрослым и детям как выходить из дома, власти, не подскажите?», – прокомментировал один из горожан видео, размещенное в одном из пабликов.

По словам горожан, состояние лестницы уже давно вызывало у них опасения, но коммунальщики всякий раз пытались их развеять.

В управляющей компании отмечают, что взяли на обслуживание дом лишь недавно. До этого дом несколько раз не имел обслуживающей организации. В соцсетях, наряду с сочувственными репликами, также звучат рассуждения о том, что в сложившейся ситуации собственники сами должны были заниматься содержанием общего имущества.

На сегодня, 7 декабря, назначена встреча представителей управляющей компании и жителей, где планируется обсудить сложившуюся ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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