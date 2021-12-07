Южноуралец открыл магазин контрафактных сигарет и спиртного в своем доме

В Саткинском районе пресечена нелегальная торговля алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Саткинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную торговлю алкогольной и табачной продукцией без лицензии.

Торговую точку 43-летний местный житель развернул в собственном доме. В ходе обыска стражи порядка изъяли 3 тысячи 300 пачек немаркированных табачных изделий, 400 бутылок алкоголя, а также 40 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 500 тысяч рублей.

В следственном отделе ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет

Полицейские продолжают поиск остальных соучастников незаконного бизнеса и выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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