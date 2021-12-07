В южноуральском районе избрали нового-старого главу

В Челябинской области прошли очередные выборы главы района с единственным реальным кандидатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главой Увельского района стал Сергей Рослов. Такое решение приняли сегодня депутаты муниципального парламента.

Действующий руководитель района был одним из двух претендентов, подавших заявку на участие в выборах. Его конкурентом выступил «технический» кандидат – начальник районного отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Анатолий Кожемяко. Неудивительно, что утверждение главы муниципалитета прошло единогласно.

Сергей Рослов возглавил Увельский район в 2016 года, когда это кресло покинул Анатолий Литовченко, уйдя в Государственную думу РФ. В нынешнем году Литовченко назначили и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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