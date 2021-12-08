В Челябинской области взлетели цены на продукты

Продовольственная инфляция на Южном Урале достигла 7%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) по региону составил на конец октября 2021 года +7,0% (к декабрю прошлого года).

Больше всего за 10 месяцев цены выросли на мясо и птицу (+16,9%), макаронные изделия (+9,7%) и на рыбу и морепродукты (+7,3%).

Меньше всего подорожали масло сливочное (+1,6%), плодовоовощная продукция (+0,9%) и алкоголь (+0,1%).

При этом, согласно прогнозу социально-экономического развития Челябинской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, индекс потребительских цен на товары и услуги населению в текущем году за 12 месяцев должен был вырасти всего на 4%.

Отметим, что рост заработной платы на конец сентября 2021 года составил в регионе 7,3%. Таким образом, доходы южноуральцев явно не поспевают за подорожанием основных продуктов питания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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