Актуальные вопросы – невнятные ответы: губернатор Челябинской области в очередной пытался сыграть роль «своего парня»

Очередная прямая линия главы Южного Урала прошла в воспоминаниях о советском детстве и общих рассуждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 8 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышел на диалог с жителями региона. Подготовку к главному имиджевому мероприятию года начали задолго до его проведения. 2 декабря власти объявили о начале приема вопросов. В итоге, организаторам поступило более 4 тысяч вопросов к началу прямой линии. За 2 часа 25 минут самого мероприятия их число перевалило за 5 тысяч. Ответил глава региона на 40. Правда, авторов вопросов, оставшихся за бортом, заверили: свои ответы они получат уже в индивидуальном порядке.

Общение губернатора с южноуральцами началось явно неудачно. На просьбу педагога помочь ей в ситуации с отстранением от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса (женщина недавно перенесла заболевание и переживала, что дополнительной нагрузки в результате вакцинации ее организм может не выдержать) чиновник отреагировал с циничным спокойствием, послав учительницу... к Семенову. Другими словами, рекомендовал ей привиться в качестве единственной для многодетной матери возможности не умереть с голоду. К тому же запутался в том, кого именно госпитализировали после заболевания новой коронавирусной инфекцией – 2,6% невакцинированных или 2,6% вакцинированных южноуральцев.

Понимая, что образ бездушного чинуши вряд ли улучшит его изрядно потрепавшийся за время пандемии имидж, г-н Текслер решил показать себя с лучшей стороны, объявив о снятии ограничения на работу заведений общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Связано это с тем, что с 1 декабря QR-коды стали обязательными для посещения заведений общепита. Кто-то, вероятно, может поинтересоваться: зачем для снятия дополнительных ограничений нужно было ждать неделю? Сам губернатор весьма путано пытался объяснить сие тем, что запрет на ночную работу был введен раньше QR-кодов. Объяснение, признаемся, так себе. Ведь речь идет о поправках в одно и то же постановление правительства региона, и вряд ли еще один пункт документа мог внести какой-то дополнительный хаос в работу чиновников или рестораторов.

Зато недельная пауза позволила одной из ведущих прямой линии впервые произнести оптимистичную фразу «Хорошая новость». Она прозвучит еще не раз в ходе прямой линии. Вероятно, это была одна из заготовок пиарщиков «команды Текслера».

Стоит отдать должное организаторам, хорошие новости, и впрямь, были. Правда, все больше в качестве обещаний. Например, жителям села Миасское Алексей Текслер пообещал, что уже в следующем году начнется строительство поликлиники для них. Но такой масштаб губернатора явно не устраивал. Чиновника постоянно тянуло на общие рассуждения – все больше регионального масштаба.

Так, жителю Чебаркульского района, пожаловавшемуся на проблемы с водоснабжением, глава региона рассказал о том, какие надежды областные власти возлагают на федеральную программу «Чистая вода». Жителям Нязепетровска, восьмой год ожидающим решения проблем с дорогой, поведал о том, что в скором времени участок автодороги М5 «Урал» Челябинск – Екатеринбург полностью станет четырехполосным. Как и трасса Челябинск – Курган. А вот нужную нязепетровцам дорогу придется подождать еще.

Вопрос же о качестве воздуха в Челябинске побудил Алексея Текслера пуститься в пространные рассуждения. Губернатор вновь напомнил, что еще в 2019 году правительство региона подписало едва ли не со всеми крупными промышленными предприятиями соглашения, и все дружно начали сокращать объемы выбросов. За это время успели рекультивировать городскую свалку. И вообще, по словам чиновника, качество воздуха в последние годы ощутимо улучшилось не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, и в других городах. Правда, не ранее как сегодня челябинцы вновь жаловались на смог и невозможность нормально дышать. Но по этому поводу г-н Текслер решил не распространяться.

Зато вспомнил свое советское детство. Вспомнил, как ходили на первомайские демонстрации и радовались дымящим трубам. Кстати, экскурсы в советское детство стали еще одной изюминкой нынешней прямой линии, призванной, видимо, придать главному чиновнику региона имидж «своего парня, челябинца».

Вспомнил глава региона свое детство золотое, босоногое и когда речь зашла о Челябинском городском боре. Оказывается, его дед жил недалеко от реликтового леса, и он знает в бору каждую тропинку. А еще, как выяснилось, г-н Текслер страстный велосипедист и очень любит поездки по городскому лесу. Правда, все более удручающее состояние бора чиновник признал почему-то только после того, как на это сегодня обратила его внимание одна из горожанок. Точнее, нет, не так. Он и раньше это замечал. Но вмешаться в ситуацию поручил почему-то только сегодня.

А еще губернатор Челябинской области не раз поражался сегодня тому, как уже многие годы развивается в регионе ситуация в самых разных сферах. Так, Алексея Текслера очень удивил рассказ главы поселка Точильный Ашинского района, аж с 2008 года добивающегося превращения грунтовой дороги, связывающей его и еще два поселка с Ашой, в асфальтобетонную.

Не меньшее недоумение (даже с некоторым негодованием) вызвала у главы региона история сироты из Нагайбакского района, вот уже 10 лет добивающейся получения положенного ей по закону жилья. Чиновник даже слегка пожурил главу района, упрекнув в бесполезном формализме (местные власти упорно объявляют аукционы по приобретению квартир на вторичном рынке, прекрасно зная, что такого рынка в муниципалитете нет).

Удивил г-на Текслера и последний вопрос прямой линии (названный чиновником актуальным): южноуралец посетовал, что размер единовременной выплаты при рождении ребенка не менялся с момента введения этой меры (а было это еще в бытность губернатором покойного Петра Сумина). «У меня такой же вопрос: почему за столько времени размер выплаты не изменился?» – душевно поделился недоумением чиновник с автором вопроса.

Конечно, удивление – полезное чувство. Великий Платон, помнится, называл его, вслед за своим учителем Сократом, началом философии. И удивление южноуральского губернатора было бы даже вполне понятным. Будь сейчас декабрь 2019 года.

Но на календаре уже декабрь 2021 года, и Алексей Текслер руководит Челябинской областью больше двух с половиной лет. Так что удивляться наличию в регионе проблем, которым десять и больше лет, как нам кажется, с его стороны странно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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