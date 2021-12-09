Элитный поселок под Челябинском 30 лет заливает памятник природы нечистотами

Элитный поселок в Сосновском районе топит нечистотами Ужовский бор и отравляет реку Зюзелга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Рощино, расположенного в Сосновском районе, вновь пожаловались на канализационные стоки, заполонившие ООПТ «Ужовский бор».

Проблеме уже без малого 30 лет. Именно в 1990-е годы на территории лесного массива стали появляться первые коттеджи. Теперь они составляют самостоятельный элитный поселок, раскинувшийся прямо на территории памятника природы, отгородившись от всего остального мира металлическим забором. Автомобили обитателей поселка паркуются поблизости, прямо в лесном массиве. Здесь же хозяева коттеджей рубят дрова.

Но больше всего жителей Рощино возмущает сопровождающий жизнь элитного поселка запах нечистот. Канализация выходит на поверхность прямо за забором и бежит по земле памятника природы на протяжении полутора-двух километров. Наземный путь нечистот заканчивается на берегу реки Зюзелга – единственного питьевого источника для многих жителей района.

Попав в Зюзелгу, вместе с речной водой канализация попадает уже в реку Миасс, а там и до Шершневского водохранилища рукой подать, рассказывают южноуральцы.

Интересно, что еще в 2018 году суд удовлетворил иск министерства экологии Челябинской области, обязав власти Сосновского района и поселка Рощино обустроить систему сбора канализации. Однако решение суда не выполнено до сих пор.

При этом СКР уже дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении чиновников, уклоняющихся от выполнения постановления суда. Протестов со стороны минэкологии жители Рощино тоже не слышали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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