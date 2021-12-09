В Челябинске откроют больше 90 елочных базаров

В Челябинске определились с местами размещения елочных базаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 93 ярмарки, где можно купить хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику, будут работать по всей территории города. Для получения разрешения на торговлю, а также предоставления места на ярмарке, предпринимателям необходимо обращаться в администрацию соответствующего района.

Чиновники напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность:

– на граждан – предупреждение или штраф от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.;

– на должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.,

– на юридических лиц – предупреждение или штраф от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с законодательством, при осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, полиция вправе изъять продукцию.

С перечнем планируемых администрациями внутригородских районов Челябинска мест проведения ярмарок по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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