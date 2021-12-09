Южноуральские рыбаки обвинили губернатора в некомпетентности

Рыбаки-любители Челябинской области отказались всерьез воспринимать главу региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рыбаки явно разочаровались в способности губернатора Челябинской области Алексея Текслера разрешить конфликт с коммерсантами на озере Урефты. К такому выводу они пришли после ответа главы региона в ходе прямой линии на вопрос одного из рыбаков. Комментарии к ответу появились сегодня, 9 декабря, в социальных сетях.

Напомним, вчера в ходе прямой линии рыбак-любитель рассказал о конфликте в прямом эфире. В ответ на жалобу Алексей Текслер поручил министерству экологии области собрать представителей местных властей и арендаторов водоемов и обсудить порядок взаимодействия коммерсантов с рыбаками-любителями.

«Арендаторы ограничивают доступ к водоемам рыбаков-любителей. У них есть такое право в силу федерального законодательства, – заявил губернатор. – Но, по моему мнению, у нас не должно быть ограничений, если рыболов хочет прийти на любое озеро и ловить рыбу не в промышленных масштабах, а с удочкой. Если человек выловил пять килограммов рыбы, не должно быть никаких ограничений».

Выслушав рассуждения главы Южного Урала о необходимости разумного компромисса, рыбаки-любители поняли: чиновник не понимает, о чем говорит. «Исходя из того, что было сказано в ответе на вопрос рыбака, серьезно относиться к словам губернатора не стоит, – отмечает рыбак Александр Антонов. – Если в начале своего ответа он говорит, что он обращается к министру экологии, главам муниципалитетов и пользователям рыбоводных участков (отчего-то используя несуществующий в законодательстве РФ термин «арендатор водоема») для участия в решении вопроса, а затем сообщает «новость» о том, что в области около 200 «арендованных водоемов», которые в «аренду» передало Нижнеобское бассейновое водное управление и в этом как-то по участвовало министерство сельского хозяйства, то как можно серьезно относится к сказанному далее?»

До сих пор губернатор не понимает разницы между пользователем рыбоводного участка и пользователем водоема, недоумевает южноуралец. Чиновник не знает, что водоемы в пользование передает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, а Нижнеобское бассейновое водное управление только официально регистрирует выданное решение в государственном водном реестре. А министерство сельского хозяйство в этом никак не может участвовать.

Зато ведомство участвует в определении границ рыбоводных участков, договоры на аренду которых как раз и заключает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства. «К сожалению, губернатор в своем ответе все смешал в одну кучу и сам запутался в своих словах, – отмечает рыбак. – В итоге он договорился до того, что поручил министерству сельского хозяйства собрать «арендаторов водоемов», которых в действительности не существует, и как-то их убедить нарушить требование ФЗ-475 о том, что на водоемах, предоставленных для товарного рыбоводства, любительское рыболовство запрещено. Как может первое лицо региона предлагать во всеуслышание нарушать федеральный закон?»

И вся эта путаница возникла в результате того, что глава региона не смог разобраться в вопросе. «Если бы он вник в вопрос, то знал бы, что нет на территории области «арендаторов водоемом» и нет нужды минсельхозу принуждать кого-либо нарушать федеральные законы. Нужно только попросить прокуратуру заставить соблюдать федеральные законы некоторых пользователей рыбоводных участков. Только и всего», – подвел итог южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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