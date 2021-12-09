Южноуральца приговорили к 20 годам колонии за изнасилование десятилетней родственницы

В Челябинской области опекуна школьницы осудили за ее изнасилование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чебаркульский городской суд признал 56-летнего местного жителя виновным в изнасиловании десятилетней девочки, бывшей под его опекой.

Суд установил, что девочка и ее младший брат были родственниками супруги чебаркульца. После ее смерти в 2019 году официальная опека над детьми перешла к южноуральцу.

В 2020-2021 годах чебаркулец, напиваясь, неоднократно насиловал девочку и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На тот момент ей было всего 10 лет. В случае, если девочка расскажет о происходящем, он грозился отдать воспитанницу в детский дом.

Также он не раз бил детей за плохие оценки и недостаточное, как он считал, усердие в домашних делах.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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