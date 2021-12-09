На безальтернативной основе. В Челябинске выбрали нового председателя облизбиркома

Избирательную комиссию Челябинской области возглавил Евгений Голицын.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе первого заседания нового состава избирательной комиссию Челябинской области сегодня, 9 декабря, избрали ее председателя. Им стал заместитель губернатора Евгений Голицын.

Ранее именно его кандидатуру в качестве руководителя регионального избиркома внесла ЦИК РФ.

Нового председателя комиссии избрали единогласно. Впрочем, альтернативных кандидатур в бюллетенях для голосования не было.

Евгений Голицын сменит в должности председателя Сергей Обертаса, возглавлявшего избирком с 2016 года. В новый состав Обертас не попал. Так же, как и его зам Елена Шубина, чье имя называли в числе возможных сменщиков Обертаса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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