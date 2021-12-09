Ростехнадзор нашел на ЧЭМК шесть десятков нарушений требований промбезопасности

Уральское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), с 23 ноября по 6 декабря ведомство провело плановую выездную проверку пяти опасных производственных объектов АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК»).

В ходе проверочных мероприятий выявлено 65 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, 33 из которых устранены в ходе проверки. «Установлено, что при идентификации опасных производственных объектов (ОПО) не выявлены все признаки опасности, не в полном объеме учтены сооружения, расположенные на ОПО; не в полной мере обеспечена безопасная эксплуатация газопотребляющего оборудования; не в полной мере обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов; персонал по контролю взрывобезопасности шихты не прошел обучение», – уточнили представители Ростехнадзора.

По результатам проверки составлен акт, эксплуатирующей организации выданы предписания. В отношении юридического лица АО «ЧЭМК» и 6 должностных лиц предприятия возбуждено административное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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