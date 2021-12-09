В Саткинском районе выбрали главу муниципалитета

В Челябинской области депутаты утвердили второй срок главы района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты муниципального собрания Саткинского района при голосовании за кандидатов на пост главы муниципалитета единогласно избрали действующего руководителя Александра Глазкова.

Ранее конкурсная комиссия допустила до выборов двух кандидатов: Глазкова и начальника районного управления ЖКХ Дмитрия Карандашова.

Администрация губернатора поддерживала кандидатуру Александра Глазкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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