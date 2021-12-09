В Челябинске после проверки Ростехнадзора закрывают бассейн

В Челябинске бассейн «Электрометаллург» закрыли на ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20 декабря на неопределенное время закрывается бассейн «Элетрометаллург», расположенный на улице Российская в Челябинске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте учреждения.

В компании ЧЭМК уточнили, что причиной внезапной паузы в работе спортивного объекта стала необходимость проведения ремонтных работ для устранения претензий Ростехнадзора.

Сроки работ не уточняются, однако представители предприятия не исключили, что основную их часть успеют провести во время новогодних каникул.

Напомним, в ноябре – декабре этого года в АО «ЧЭМК» прошла плановая проверка Ростехнадзора. В ходе нее специалисты ведомства нашли несколько десятков нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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