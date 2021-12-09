Вопрос педагога о QR-кодах вскрыл подноготную прямой линии Текслера

Педагог, обратившаяся к губернатору Челябинской области с вопросом о вакцинации, приоткрыла завесу над подготовкой «прямого» общения главы региона с жителями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжение истории педагога детского сада, обратившейся к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой помощь ей остаться на любимой работе, подтвердило, что прямая линия главы региона – всего лишь заранее подготовленное шоу.

Напомним, женщина сообщила, что ее грозят отстранить от работы, если она не поставит прививку, но у нее ухудшилось здоровье, и она опасается, что вакцинация ей только навредит.

Оказалось, что над ее вопросом организаторы «прямого и непосредственного» общения главы региона начали работу задолго до самой прямой линии. «Губернатор действовал уже до прямого эфира, – рассказала педагог. – Звонили в детсад, в котором я работаю, задавали вопросы руководству, спрашивали про мои награды и регалии, стаж работы».

Правда, сам ответ чиновника на прозвучавший вопрос особой индивидуальностью не отличался: губернатор просто заявил, что все должны подчиняться требованиям Роспотребнадзора.

Но интересна другая сторона медали. Как заметили зрители прямой линии, звонки в студию без подготовки в эфир не пропускались. Это даже вызвала некоторую заминку, когда в один из моментов на просьбу ведущей прямого эфира озвучить один из вопросов, оператор колл-центра, смешавшись, ответила, что он еще не готов.

Но и при такой организации пиарщики умудрились посадить своего шефа в лужу. Как уже сообщалось, один из ответов Текслера раскритиковали представители сообщества рыбаков-любителей.

Южноуральцев удивило, что чиновнику его подчиненные не объяснили отличия понятий «рыбопромысловые участки» и «водоемы для промышленного рыбоводства». В итоге губернатор выступил с инициативой встречи, которая не сможет решить проблему взаимоотношений рыбаков и коммерсантов, возникшую на озере Урефты, так как предложенное главой решение попросту противоречит действующему законодательству. И не имеет никакого отношения к ситуации, сложившейся вокруг рыбалки на Урефтах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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