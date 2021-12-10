На северо-западе Челябинска подрядчик повредил водовод. Без воды два десятках домов

Утро пятницы началось в Челябинске с аварии на водоводе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 10 декабря, с 6:15 часов отключено водоснабжение в многоквартирных домах и объектах социальной сферы по адресам:
улица М. Джалиля, 12, 14,15, 16;
улица Клайна, 2, 3, 7, 7а, 9, 10;
улица А. Шмакова, 36, 38, 40, 42, 46;
Улица М.Чуйкова, 25б.
Таким образом, под отключение попали 15 жилых домов, детский сад и административное здание.
Причиной отключения стало повреждение водопровода при прокладке силового кабеля.
В настоящее время ведется работа по устранению повреждения. Ориентировочный срок окончания работ – полдень 10 декабря.
Подвоз воды организован по адресам: ул. Клайна, 7-9, ул. А. Шмакова, 42.
Челябинск, Виктор Елисеев
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