На северо-западе Челябинска подрядчик повредил водовод. Без воды два десятках домов

Утро пятницы началось в Челябинске с аварии на водоводе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 10 декабря, с 6:15 часов отключено водоснабжение в многоквартирных домах и объектах социальной сферы по адресам:

улица М. Джалиля, 12, 14,15, 16;

улица Клайна, 2, 3, 7, 7а, 9, 10;

улица А. Шмакова, 36, 38, 40, 42, 46;

Улица М.Чуйкова, 25б.

Таким образом, под отключение попали 15 жилых домов, детский сад и административное здание.

Причиной отключения стало повреждение водопровода при прокладке силового кабеля.

В настоящее время ведется работа по устранению повреждения. Ориентировочный срок окончания работ – полдень 10 декабря.

Подвоз воды организован по адресам: ул. Клайна, 7-9, ул. А. Шмакова, 42.

Челябинск, Виктор Елисеев

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