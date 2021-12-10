Челябинцы увидят оригинальную графику Василия Кандинского

Челябинцам покажут оригинальную графику основателя абстракционизма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», менее чем через две недели жители гости Челябинска смогут увидеть произведения прижизненной графики Василия Кандинского. Выставка откроется в Зале имени архитектора Александрова на площади Революции.

«Экспозиция гениального русского художника, основоположника абстракционизма Василия Кандинского «Цветозвуки» − это подлинные произведения графики, раскрывающих ключевые этапы творчества великого мастера. Полное погружение в историю становления абстракционизма достигается благодаря мультимедиа зоне, в которой оживут и зазвучат цвета и формы авторства Кандинского», – рассказали представители музея.

Открытие выставки состоится 23 декабря нынешнего года. Продлится она до 27 февраля 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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