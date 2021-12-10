В Челябинске иномарка провалилась под землю

В Челябинске под автомобилем провалился грунт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 декабря, у дома по улице Сталеваров в Металлургическом районе областного центра. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, причиной ЧП стала авария на коммунальных сетях.

В результате порыва теплотрассы грунт размыло, и машина стала проваливаться в образовавшуюся пустоту. Для вызволения автомобиля пришлось вызывать спецтехнику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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