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Пятница, 10 декабря 2021, 11:28 мск

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В челябинском СИЗО найден мертвым мужчина, пытавшийся изнасиловать ребенка

В челябинском СИЗО №1 найден мертвым мужчина, обвиняемый в нападении на семилетнюю девочку.

Как уже сообщал «Новый День», его задержали в Металлургическом районе Челябинска в апреле текущего года. Было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным Следственного управления СК РФ по Челябинской области, в СИЗО мужчину убили: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, подозреваемый в совершении преступления допрошен.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской области ситуацию пока не комментирует.

Челябинск, Павел Зварзн

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