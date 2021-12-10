В Челябинской области перед судом предстанет полицейский, избивший задержанного

В Челябинской области полицейского будут судить за превышение полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, ночью 27 мая текущего года в отделение полиции «Карабашское» за нарушение общественного порядка был доставлен 65-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы правоохранительных органов избил мужчину.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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