Полиция остановила на южноуральской трассе маршрутку с пьяным водителем

В Челябинской области задержали нетрезвого водителя маршрутку, ехавшего с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, сегодня, 10 декабря, около 09:15 часов, в ходе осуществления надзора за дорожным движением на 1702 км автодороги Москва-Челябинск в Саткинском районе, сотрудники областного полка ДПС остановили рейсовый автобус «Луидор» за управлением которого находился 42-летний мужчина.

При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в связи с чем в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении.

В момент проверки в салоне маршрутки находились 4 пассажира, все они ехали по маршруту Сатка – станция Бердяуш. После оформления в отношении водителя автобуса административного материала, пассажиров пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы. В связи с выявленным грубым нарушением ПДД сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка транспортного предприятия, а также будет проверена процедура прохождения водителями предрейсовых медицинских и технических осмотров.

Согласно базе данных Госавтоинспекции этот водитель на том же автобусе 24 октября 2021 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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