На железнодорожном вокзале Челябинска провалилась платформа

Из-за некачественного ремонта на челябинском вокзале РЖД просела платформа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, челябинское подразделение ведомства провело проверку исполнения требований градостроительного законодательства.

Установлено, что в рамках генерального договора на выполнение в 2018-2023 годах комплексного строительства объектов ОАО «РЖД» между акционерными обществами «РЖДстрой» и «Реммагистраль» заключен контракт о реконструкции платформы №4 на вокзале Челябинска. Подрядчик в подтверждение исполнения обязательств передал заказчикам акт, подтверждавший проведение испытаний грунтов статистическими нагрузками на сваи. Однако фактически испытания не проводились, что не позволило дать корректную оценку качеству выполненных работ. В итоге работы были приняты и оплачены. Но из-за некачественной реконструкции произошла просадка платформы.

«Таким образом, путем обмана заказчика похищены денежные средства ОАО «РЖД» в размере более 500 тысяч рублей», – пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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