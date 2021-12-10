Теперь за мусор и костры: организаторов кемпинга на Увильдах оштрафовали еще на 300 тысяч рублей

Оператора кемпинга на Увильдах привлекли к ответственности за нарушения законодательства при эксплуатации земельного участка в охранной зоне озера Увильды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства ООО «Фуд-сервис», оборудовавшего кемпинг на участке, расположенном в границах прибрежной защитной полосы, водоохранной и охранной зоны озера Увильды.

Сотрудники прокуратуры установили, что организаторы не огородили территорию контейнерной площадки. Кроме того, кемпинг был завален твердыми коммунальными отходами, на участке находились необорудованные места разведения костров, мангалы. Все это противоречит требованиям законодательства, регламентирующего режим особо охраняемой природной территории.

По указанным фактам нарушений природоохранного законодательства прокурором в отношении ООО «Фуд-сервис» возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения министерство экологии Челябинской области оштрафовало компанию на 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее владельцев кемпинга оштрафовали на 200 тысяч рублей за повреждение деревьев и кустарников на берегу Увильдов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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