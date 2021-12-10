В Челябинске изменят восемь трамвайных маршрутов

В Челябинске меняют схему движения восьми трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с открытием движения трамваев на железнодорожный вокзал и закрытием участка по улице Первой Пятилетки от депо №1 до монтажного колледжа, трамвайные маршруты меняют схему движения.

Трамваи будут работать следующим образом:

маршрут №3: ЧМК – Завод им. Колющенко (в оба направления);

маршрут №5: Завод им. Колющенко – ул. Труда – Трамвайное депо №1 (в оба направления);

маршрут №7: Завод им. Колющенко – ЧГРЭС (в оба направления);

маршрут №8: ул. Чистопольская – ЧЭМК (в оба направления) и Завод им. Колющенко – ул. К. Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления);

маршрут №15: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ (в оба направления);

маршрут №16: ул. Чичерина – Завод им. Колющенко (в оба направления);

маршрут №18: ЧМК – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления);

машрут №22: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления), часть рейсов будет организована по маршруту: ул. Чичерина – Трамвайное депо №1.

Кольцо «ЧГРЭС» на период закрытия будет являться промежуточной остановкой, повторная оплата проезда не потребуется (кроме маршрута №7).

При выезде трамваев из депо №1 будет организована временная остановка для посадки пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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