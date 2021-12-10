Новую дорогу в Челябинске доверили фирме, прежний глава которой подозревается в даче взятки

Строительством дороги в челябинском микрорайоне «Чурилово» займется фирма, к работе которой у горожан уже были претензии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем аукциона на право строительства дороги на улице 2-я Эльтонская на участке от улицы Трашутина до берега Первого озера (Чурилово) мэрия Челябинска признала известную в городе компанию «Дорстройгрупп».

Дорогу длиной 960 метров необходимо сдать к 20 октября 2023 года. Она должна состоять из двух полос шириной 3,75 метра каждая. Ширина тротуара, согласно техзаданию, 3 метра. Кроме того, предполагается оборудовать велодорожку шириной 2 метра и парковочными местами для автомобилей.

Интересно, что «Дорстройгрупп» предложила построить магистраль за 173,2 миллиона рублей, в то время как их оппоненты из ООО «Капиталстрой» готовы были взять с городских властей всего 173 миллиона рублей. Однако мэрия решила заключить контракт по более высокой цене.

Между тем, компания-победитель довольно известна в Челябинске. И власти Челябинска уже имели опыт работы с ней. Так, именно эта фирма занималась реконструкцией Комсомольского проспекта в нынешнем году, вызвавшей целый шторм негодования среди горожан. Недавно с критикой результатов реконструкции выступила и ГИБДД, заявившая о росте ДТП после ремонта магистрали.

Ранее она же обустраивала площадку перед крупнейшим в городе МФЦ на улице Труда. Асфальт там не продержался и года.

Наконец, засветились дорожники и в криминальной хронике: руководителя компании, депутата Законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна весной этого года задержали за взятку. Расследование уголовного дела по этому факту продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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