На Южном Урале пьяный курьер угнал машину, чтобы доставить заказ

В Карталах полицейские задержали подозреваемого в угоне транспортного средства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, странные маневры автомобиля ВАЗ-2104 привлекли внимание сотрудников областного полка ГИБДД, контролирующих дорожное движение в Карталинском районе.

Остановив машину, стражи порядка обнаружили за рулем 30-летнего местного жителя. Документов на автомобиль у мужчины не оказалось, а сам он был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал задержанный, он работает курьером в одном из кафе Карталов. Чтобы скрасить рабочий день, он начал выпивать еще во время смены. Когда же пришло время для доставки очередного заказа, решил воспользоваться автомобилем, который увидел вблизи кафе, с ключами в замке зажигания.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Карталинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и частью 1 статьи 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Угнанное транспортное средство возвращено владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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