В одном из районных советов Челябинска оппозиционный депутат отказалась от мандата

В Калининском районном совете Челябинска депутат, которую от казались лишать полномочий, сама сдала мандат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина добровольно сдала мандат. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вопрос о лишении Субботиной депутатского статуса рассматривался на ноябрьском заседании районного парламента. Причиной отставки парламентария было решение суда, признавшего ее виновной в мошенничестве (в настоящее время оно обжалуется).

Однако коллеги Субботиной отказались лишать ее полномочий, заявив, что не получили в полном составе пакет документов, чтобы вынести свое решение. Подобная позиции депутатов грозила роспуском совета.

Алеся Субботина была одним из оппозиционных депутатов по отношению к главе района Сергею Колеснику. На том же заседании парламентарии поставили неудовлетворительную оценку работе районной администрации в 2020 году. На том голосовании буквально каждый голос был на счету. Не исключено, что это также повлияло на отказ оппозиции отправлять в отставку Субботину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»