Вандалы достали: в Челябинске могут остановить процессы благоустройства и озеленения

В Челябинске могут остановить процессы благоустройства и озеленения – до тех пор, пока весь город не будет оборудован камерами видеонаблюдения. Об этом заявила глава городской администрации Наталья Котова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для подобного заявления стали «разгулявшиеся» вандалы: «Мы устанавливаем новые остановки – их разбивают, крышки с люков и деревья воруют», – прокомментировала мэр, историю произошедшую в минувшие выходные в Ленинском районе.

В 1 час 30 ночи с 11 на 12 декабря на набережной озера Смолино неизвестные спилили четырехметровую ель. На набережной установлены камеры. Воры знали это и были в масках.

В администрации Ленинского района сообщили, что будет подготовлено заявление в полицию. Руководство городского управления МВД заявило, что расследование уже «поставлено на особый контроль». И пообещало «следить за соблюдение общественного порядка более усиленно и более внимательно».

Челябинск, Павел Зварзин

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