Семьям вандалов, спиливших в Челябинске ель, выставят счет

Родители вандалов, спиливших ель на набережной озера Смолино, будут возмещать ущерб, нанесенный городу.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 11 на 12 декабря на набережной озера Смолино в Ленинском районе спилили 4-метровую ель и бросили ее в одном из соседних дворов. Было возбуждено уголовное дело. «Лесорубов» через несколько дней задержали. Вандалами оказались четверо подростков.

По словам главы Ленинского района Александра Орла, их родителям предстоит возместить ущерб не только за уничтоженное дерево, но и за новогоднюю гирлянду, которую они порвали. Кроме того, родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Челябинск, Павел Зварзин

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