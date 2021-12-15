Челябинцев возмутила реакция мэра на срубленную вандалами ель

Горожан возмутила угроза главы города прекратить благоустройство Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский урбанист Лев Владов раскритиковал реакцию мэра Натальи Котовой на действия вандалов, срубивших четырехметровую ель, высаженную на набережной озера Смолино в нынешнем году.

Напомним, о действиях хулиганов речь зашла на традиционном аппаратном совещании в мэрии в минувший понедельник, 13 декабря. Услышав о том, что отдельные горожане не слишком ценят усилия чиновников по благоустройству Челябинска, глава города решила обидеться на всех челябинцев. Это и вызвало отповедь со стороны общественника.

«На набережной в Ленинском украли свежепосаженную елку. Похитители были в масках, работали прямо под камерами. Реакция мэра: «У нас украли под камерой, перестаем благоустраивать город, пока не завешаем все камерами». Где логика?» – написал урбанист в своем тг-канале.

Но больше всего челябинца возмутили откровенно барские замашки чиновницы. «Какая-то дремучая барщина: ну, раз вы себя так ведете, то дорогу я вам не построю, – возмущается общественник. – Главное, когда сами подчиненные Котовой рубят ценные городские деревья, она никогда не появляется в эфире с извинениями за причиненный невозвратный ущерб городу, как это было уже много раз».

Действительно, настоящая война, развернутая в Челябинске городскими чиновниками против деревьев, давно уже стала притчей во языцех. Горожане прекрасно помнят историю со срубленной в центре Челябинска летом этого года исторической лиственницей. Каким-то образом чиновники признали дерево, росшее на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина, засохшим и быстро снесли. При этом поначалу муниципальные власти заявили, что действия лесорубов вполне законны и обоснованы.

Лишь после того, как история вызвала широкий общественный резонанс, власти начали расследование, во время которого признали, что лиственница была вполне себе живой. Директоров двух муниципальных учреждений уволили. Но за действия подчиненных г-жа Котова так и не извинилась.

И это не единственный случай. Так, в текущем же году подрядчики подрубили корни деревьев в сквере «Сельмаш» в Ленинском районе и сквере у храма Святой Троицы в Калининском районе –ради того, чтобы воткнуть весьма безвкусную иллюминацию.

Калининский район, кстати, регулярно «радует» жителей новостями об уничтоженных и погибших деревьях. Так, нынешним летом дорожники заасфальтировали обочины дороги по улице Калинина, оставив аллею тополей на улице Калинина практически без свободной земли. В результате несколько деревьев засохли. У остальных были подрезаны корни со всех четырех сторон. И все это происходило напротив районной администрации.

Еще один скандал разразился после того, как деревья вырубили в рамках «благоустройства» площадки около ледовой арены «Трактор».

А весной нынешнего года жители Калининского района обнаружили вновь целые аллеи засохших деревьев, высаженных в прошлом году. Чиновники, конечно, тут же отрапортовали, что засохшие деревья подрядчики заменят в рамках гарантийных обязательств. Это могло бы порадовать. Только в 2020 и 2019 годах жалобы были те же. Так что годы идут, все выполняют свои обязательства, а район как блистал сухими проплешинами вместо зеленых деревьев и кустарников, так и продолжает отнюдь не радовать горожан.

При этом к главе района Сергею Колеснику у Натальи Котовой претензий не возникает. И ему она не грозит не давать больше денег на благоустройство. Хотя только на площадке у кинотеатра «Родина» в 2019 году спилили не одно дерево, а целых 18 тополей. Да что уже там – в 2019 году вырубили едва ли не все деревья на северном берегу реки Миасс (так власти Калининского района «благоустроили» набережную).

Но все эти действия чиновников главу города не возмущают. Возмущают действия вандалов. Причем возмущают настолько сильно, что чиновница отказывается работать дальше, пока на каждом углу не повесят камеру видеонаблюдения. Разумеется, за счет городского бюджета.

Логика в этом требовании, действительно, отсутствует. Ведь вандалов на набережной озера Смолино работающая камера не остановила. Кстати, откровенная наглость молодчиков и совершенная бесцельность акции (дерево бросили в одном из соседних дворов) навели некоторых горожан на размышления в стиле: а не стоят ли за действиями «хулиганов» сами городские власти.

Впрочем, подобные утверждения выглядят абсурдно. Как, и внезапное стремление Натальи Котовой к тотальной «камеризации» городских улиц после того, как камера не остановила вандалов.

Кстати, в прошлом году мэр уже заводила речь о необходимости оснащения камерами общественных пространств и остановок. Понятно, что в «ковидном» 2020-м о финансировании подобной малополезной инициативы не могло быть и речи.

А в постковидные 2022-2023 – почему бы и нет, считают, вероятно, в мэрии. Только вряд ли эти чаяния делают такую идею хоть немного полезнее, чем она есть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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