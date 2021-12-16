Вандалы не унимаются: в Челябинске повредили новогоднюю иллюминацию

Челябинские вандалы опять заявили о себе: на этот раз неизвестные повредили новогоднюю иллюминацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском комитете дорожного хозяйства, внимание хулиганов привлекли световые конструкции «Веер» и «Елочный шар».

Фото комитета дорожного хозяйства Челябинска

«Призывам горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», – заявили в КДХ.

Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря на набережной озера Смолино в Ленинском районе спили 4-метровую ель и бросили ее в одном из соседних дворов. Комментируя эту историю, глава города Наталя Котова заявила: не исключено, что придется остановить все программы по благоустройству и озеленению, пока весь город не будет оборудован камерами видеонаблюдения. Однако, как видим, на вандалов эта угроза впечатления не произвела. Или они именно этого и добиваются.

Фото комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинск, Павел Зварзин

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