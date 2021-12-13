В Челябинской области закрыли движение через мост. Сооружение не выдержало потока фур

В Миньяре треснул мост через реку Сим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Миньяре (Ашинский район) треснул мост, не выдержавший нагрузки. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

«Переправа через реку Сим не выдержала нагрузки большегрузов. Через поселок ежедневно ездят фуры со щебнем. Мост в микрорайоне Завьяловка не был рассчитан на это. В итоге по переправе пошла трещина. Появилась угроза обрушения», – рассказали южноуральцы.

Городские власти в курсе ситуации. В настоящее время по решению мэрии Миньяра движение по мосту приостановлено до проведения комплексного обследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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