В Челябинске возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу

Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала Челябинске возобновлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 13 декабря, после замены путей открыто движение трамваев по улице Цвиллинга, ограничения для автомобильного транспорта продлятся до 24 декабря.

Начиная с сегодняшнего дня, трамвайные маршруты будут работать следующим образом:

Маршрут №3: ЧМК – Завод им. Колющенко (в оба направления).

Маршрут №5: Завод им. Колющенко – ул. Труда – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №7: Завод им. Колющенко – ЧГРЭС (в оба направления).

Маршрут №8: ул. Чистопольская – ЧЭМК (в оба направления) и Завод им. Колющенко – ул. К. Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №15: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ (в оба направления).

Маршрут №16: ул. Чичерина – Завод им. Колющенко (в оба направления).

Маршрут №18: ЧМК – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №22: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления), часть рейсов будет организована по маршруту: ул. Чичерина – Трамвайное депо №1.

Кольцо «ЧГРЭС» на период закрытия улицы Первой Пятилетки является промежуточной остановкой, повторная оплата проезда не требуется (кроме маршрута №7). При выезде трамваев из Депо №1 организована временная остановка для посадки пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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