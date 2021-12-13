На Южном Урале экипаж ГИБДД протаранил авто, чтобы остановить пьяного водителя, а потом отпустил его

В Челябинской области выясняют обстоятельства странных ДТП с участием нетрезвого водителя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 декабря, в селе Коелга (Увельский район). Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, в ходе погони за автомобилем БМВ с пьяным водителем за рулем экипаж ГИБДД был вынужден пойти на таран, чтобы остановить неуправляемую иномарку. Однако водителя это нисколько не смутило: выйдя из машины, он начал кричать на полицейских, «что он сейчас позвонит и их уволят всех».
После этого он каким-то образом умудрился вновь оказаться за рулем своей машины и уехать. Экипаж ГИБДД вновь бросился за ним в погоню. Догнали нетрезвого лихача недалеко от хозяйственных построек на улице Заречная. В этот раз разбирательства затянулись, но, к недоумению коелгинцев, итогом их стало то, что мужчина, спровоцировавший две погони, преспокойно отправился к себе домой.
В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что в курсе произошедшей ситуации, и по этому факту проводится проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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