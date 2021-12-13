В Магнитогорске экс-директор муниципальных похоронщиков получила срок за мошенничество с участками на кладбище

Экс-директора комбината похоронных услуг Магнитогорска признали виновной в должностных преступлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бывшего директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, женщина предоставила одной из коммерческих ритуальных контор без оплаты за пользование земельные участки для реализации ритуальной продукции. В результате такой благосклонности бюджет города недополучил более 419 тысяч рублей.

Кроме того, в 2017 году она потребовала, чтобы подчиненные внесли ее имя в табели учета рабочего времени и ведомость начисления заработной платы, в то время как в действительности была в отпуске и на работу не выходила. В результате она незаконно получила зарплату на сумму более 11 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. – Сумма необоснованно выплаченной заработной платы взыскана судом в пользу администрации Магнитогорска. Ущерб, причиненный в результате незаконного использования земельных участков, возмещен коммерческой организацией.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»