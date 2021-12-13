В одном из районов Челябинской области на неделю отменили занятия в школах

В Катав-Ивановском районе школы переводят на карантин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня, 13 декабря, на очередном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ под председательством заместителя главы Катав-Ивановского района по социально-культурной политике Татьяны Полушкиной.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение о приостановке учебного процесса во всех школах Катав-Ивановского района с 14 по 20 декабря включительно», – пишет местное издание «Авангард».
В связи с незапланированными каникулами вторая четверть учебного года продлится для школьников до 30 декабря.
Челябинск, Виктор Елисеев
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