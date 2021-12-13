Южноуральские бюджетники пожаловались на то, что их заставляют подписываться на местную газету

В Кизильском районе работники бюджетных учреждений пожаловались на принудительную подписку на местную газету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работники бюджетных организаций Кизильского района пожаловались на свое руководство, заставляющее их оформлять подписку на районную газету. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, сумма не особо большая – 600 рублей. Но ее можно потратить с гораздо большей пользой, уверены они.

Главу региона просят вмешаться в ситуацию «Сколько в Кизильском районе будет творится принудиловка? – возмущаются жители. – На выборы людей гонят, добровольно-принудительные взносы в бюджетных организациях регулярные, и это ни для кого не секрет, а теперь даже газету, и ту заставляют выписывать. Совсем уже чиновники обнаглели, управы на них нет. Люди уже устали от чиновничьего прессинга, не знают, где найти справедливость, чтобы чиновники были привлечены хоть к какой-то ответственности».

В администрации района заверяют, что ни о какой принудительной подписке речи не идет. Как пояснили чиновники, власти, действительно, призывают подписываться на местную газету. Однако делать это никого не заставляют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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