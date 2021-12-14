Дети южноуральского поселка месяц не ходят в школу из-за нерасторопности чиновников

Жители Челябинской области пожаловались на то, что их дети лишены возможности нормально учиться, так как власти не могут организовать подвоз учащихся в школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о детях из поселка Сосновка Брединского района: родители уже месяц вынуждены исхитряться, чобы доставить ребенка сначала на занятия, а потом домой. Об этом жители района сообщили в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, раньше 36 школьников из Сосновки в школу привозил автобус. Но около месяца назад он перестал заезжать в поселок. В итоге родителям предложили возить детей в школу на такси. «Такси стоит более 500 рублей в день, работы нет (каждый день не навозишься). Не у каждого есть возможность нанимать машину, и не каждый шофер возьмет на себя ответственность за чужого ребенка, – возмущается автор обращения. – Наши дети страдают. Учителя не дают нам точного ответа по поводу автобуса. Говорят, до сих пор на оформлении документов и не могут поставить на учет».

В местной администрации привычно отвечают, что держат ситуацию на контроле. Правда, по их словам, школьный автобус вышел из строя еще в сентябре. Потом детей возили на других машинах: сначала на автобусе ДЮСШ, пока у того не закончилось действие техосмотра, потом – на автобусе Маякской школы. С 15 ноября школьников из Сосновки не возят вовсе.

По словам чиновников, большую часть учащихся поселка сейчас перевели на дистанционное обучение. Подвозить необходимо лишь несколько человек. Их, как заверили в администрации, будут возить либо на автобусе ДЮСШ, если, конечно, он пройдет техосмотр, либо на новом автобусе, который должен начать работу 22 декабря. Почему решение проблемы затянули на месяц, чиновники не поясняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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