Инцидент с самолетом в аэропорту Челябинска вылился в уголовное дело

По факту инцидента с самолетом «Казань – Челябинск» возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», 1 декабря, в 2:32, в челябинском аэропорту самолет компании ЮВТ АЭРО выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Главы Росавиации Александра Нерадько заявил, что причиной инцидента стали не только недоработки подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, «но также безответственность и безынициативность» специалистов, в задачи которых входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности. И потребовал «принять решение о соответствии занимаемым должностям» руководителей ряда подразделений аэропорта.

В аэропорту ответили, что уже приняли ряд мер «для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за произошедший инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо».

Тем не менее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«При содействии специалистов Росавиации были выявлены существенные нарушения в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома. Должностные лица аэродромной службы АО «Челябинское авиапредприятие» аэропорта Челябинск оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, выразившиеся в невыполнении комплекса мероприятий, направленных на безопасное выполнение полетов, а именно в несоблюдении необходимых технологических процедур по подготовке рабочей поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада и предоставлении экипажу воздушного судна недостоверной информации по состоянию поверхности взлетно-посадочной полосы», – сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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