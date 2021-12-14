Мираж Танкограда: в Челябинске на фоне скандала одобрили проект Генплана города

Комиссия Челябинской городской думы поддержала проект генерального плана областного центра до 2035 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное заседание челябинских депутатов началось еще до назначенного времени – ставшим уже привычным для челябинских политиков скандалом «на входе».

На сей раз на заседание комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Челябинской городской думы не смогли попасть депутаты Центрального районного совета Елена Вахтина и Ирина Гладышева. При этом, по словам парламентариев, представители СМИ проходили на заседание комиссии беспрепятственно. То есть запрет на участие в обсуждении одного из главных документов развития города распространялся далеко не на всех.

Пока районные депутаты ждали полицию для составления протокола о препятствовании исполнению ими своих обязанностей, думская комиссия приступила к обсуждению генплана. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов повторил основные принципы документа. Чиновник подтвердил вектор к дальнейшему уплотнению застройки. При этом компактность городской среды, по его словам, должна дополняться ее полицентричностью, то есть в городе должны появиться дополнительные центры притяжения, а общественные пространства будут располагаться в 15 минутах ходьбы для каждого горожанина. Это должно снизить внутригородскую миграцию.

Связность городского пространства планируется обеспечить с помощью реконструкции уличной сети и строительства новых мостов. Утверждается, что Генплан нацелен на сохранение и развитие природного каркаса, а общую площадь рекреационных территорий обещают увеличить до 800 гектаров.

К радости краеведов, в документе впервые закрепляется особый статус за историческим центром Челябинска. Это значит, что на его территории новое строительство будет иметь дополнительные ограничения.

Что касается остального города, здесь планируется ориентироваться на комплексную застройку, в том числе при проведении мероприятий по реновации.

Впрочем, несмотря на заверения чиновников о том, что новый генплан призван ориентироваться на человека, это далеко не всегда так. Например, его разработчики так и не отказались от планов по переводу земель, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, в категорию «зона многоэтажной застройки». Собственникам домов и участков пока лишь пошли на уступки, отказавшись от разработки планов по застройке частного сектора в Центральном и Тракторозаводском районах в ближайшее время. Но не исключили эти участки их перспективных планов.

Еще одной особенностью стало стремление мэрии оставить ряд спорных вопросов в подвешенном состоянии. Так, на предложение одного из депутатов включить зеленый участок между ЖК «Александровский» и микрорайоном «Парковый» в зону городских лесов, так как ранее здесь планировалось строительство многоуровневой парковки, что привело бы к вырубке значительного числа деревьев, Павел Крутолапов заявил, что строительство парковки уже не имеет смысла. Но от дальнейшей конкретизации статуса участка уклонился.

Похожая ситуация сложилась и вокруг планируемого строительства автомобильной дороги на берегу реки Миасс, против чего категорически выступают челябинцы. Главный архитектор лишь заверил, что таких планов у городских властей в настоящее время нет. Но тут же заявил: «Они выходят за границы представленного генплана». По сути, это означает, что от дороги чиновники не отказались. Просто намерены вернуться к этой теме после 2035 года.

Впрочем, особой дискуссии в ходе заседания комиссии так и не разгорелось. Закончилось обсуждение, как всегда, сумбурным выступлением председателя городской Думы Андрея Шмидта. Спикер недовольно заявил, что подготовка генерального плана затянулась, пустившись в довольно-таки неуместные исторические параллели. «Если бы у нас так Танкоград строили, танк «Иосиф Сталин» так бы и не дошел до Берлина, – проворчал г-н Шмидт. – Танкоград за два года построили, десятки эвакуированных в Челябинск заводов возвели. А мы четвертый год генплан принять не можем».

Впрочем, сам же спикер и ответил на свои недоумения. По словам Шмидта, создавался документ первоначально под планировавшиеся к проведению в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС, и обсуждаемый сегодня вариант сохранил многие разрабатывавшиеся к визиту высоких гостей решения. Только саммиты в Челябинске так и не состоялись, чем логично можно объяснить неторопливость принятия генерального плана. И он может оказаться таким же миражом, как сами саммиты, о которых много говорили, на подготовку к которым потратили кучу бюджетных денег, но получили в итоге только «памятник коррупции» – огромные «рёбра» над рекой, так и не ставшие крыльями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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