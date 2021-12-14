Мэрия тащит Челябинск в трясину долгов

Власти Челябинска загоняют город в долги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска продолжает формировать дефицитный бюджет, сокращая при этом финансирование программ поддержки. На это обратили внимание сразу несколько экспертов по итогам общественного обсуждения бюджета Челябинска на 2022, а также плановые 2023-2024 годы.

Так, согласно представленному проекту документа, в 2022 году поступления в бюджет составят 42,7 миллиарда рублей. Правда, 27 миллиардов из этих средств поступят в городскую казну из бюджетов региона и Федерации.

При этом расходная часть главного финансового документа сформирована с дефицитом: потратить планируется 43,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 800 миллионов рублей. Плюсом к уже существующему муниципальному долгу, превышающему 5 миллиардов рублей и обслуживаемому за счет коммерческих кредитов.

«Челябинск – это черная дыра, – цитирует Znak.com экономиста Сергея Гордеева, – доходы Челябинска не растут и уже несколько лет находятся на уровне 13 миллиардов рублей, а расходы растут. Челябинск живет не по средствам и в долг. Если областной бюджет отказался от коммерческих заимствований, то город все больше и больше увязает в долгах, и суммы выплат по кредитам идут на сотни миллионов.

По сути, город – банкрот. Просто взять и закрыть этот долг из областного бюджета – это не совсем адекватное решение, но рано или поздно его придется принять. И за это всё заплатят Магнитогорск и другие города области, которые просто недополучат финансирование, чтобы закрыть долги Челябинска.

Если в области есть оценка эффективности трат, то в городе никто за этим не смотрит. Чужих денег чем больше, тем лучше. Чтобы эту ситуацию выправить, должна быть более-менее реальная и ориентированная на эффективность финансовая политика. То же помпезное украшательство города в принципе носит разрушительный характер, так как все это не только стоит денег, но и потом требует трат на содержание. Пять лет назад город зарабатывал 11 миллиардов, сейчас 13. А траты выросли в два раза. Какая экономическая система может устойчиво существовать при таких пропорциях? Это вопрос для первого курса экономического института».

Увеличивая расходы на «пыль в глаза» и зарплату главы города и спикера городской думы, мэрия сокращает финансирование куда более значимых статей бюджета. Так, по словам руководителя челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова, в следующем году будут сокращены расходы по программам помощи молодым семьям и помощи малому и среднему бизнесу. Например, город недополучит из областной казны 40 миллионов рублей на выплату дотаций молодым семьям при покупке жилья. Второй раз подряд снижается поддержка бизнеса – на 300 тысяч рублей ежегодно.

Кроме того, городские чиновники воспользовались переходом медицинских учреждений под крыло региона, чтобы снять с себя любые обязательства по созданию условий для оказания медицинской помощи горожанам.

«Несмотря на то, что медучреждения переданы области, по 131-му закону полномочия по созданию условий для оказания медпомощи на территории города остаются за органами местного самоуправления, – напоминает Щербаков, – в городе могла бы остаться программа по улучшению жилищных условий медиков. Но ее нет, нет такой расходной статьи. Город просто открестился, передав медучреждения. И закрыл вопрос, хотя он относится к вопросам местного значения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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