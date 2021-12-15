«Суровый Челябинск»: Южный Урал стал лидером среди регионов по отказам от корпоративов

Каждый третий южноуралец точно не пойдет на новогодний корпоратив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28% сотрудников компаний в Челябинской области точно останутся без новогодней вечеринки с коллегами. Таковы результаты опроса, который Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела совместно с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter).

15% работающих жителей Южного Урала признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, 36% рассказали, что такие праздники бывают лишь изредка. Только для 49% корпоративы – регулярная практика, однако это самая высокая доля в стране.

56% из тех, у кого хотя бы иногда проводятся корпоративы, сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года. Как правило, это начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%). Еще 16% отмечают, что компания пока не определилась, а 28% жителей Южного Урала точно останутся без вечеринки с коллегами – и это первое место среди регионов страны. Чаще всего про отказ от праздника рассказывали специалисты по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (52%) и отсутствием бюджета на праздник (30%). Кроме того, 10% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

60% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, 24% – онлайн. Еще 16% респондентов пока не знают деталей и затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в 68% случаев праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 13% будут отмечать в клубе или лофте, а 18% – на рабочем месте.

40% респондентов сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 37% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 22% – только за счет сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).

Челябинск, Виктор Елисеев

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