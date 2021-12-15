Уральские металлурги вошли в топ-5 экологического рейтинга Фонда дикой природы

ММК поднялся в рейтинге экологической ответственности WWF России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания поднялась с десятой на четвертую строчку рейтинга открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий России 2021 года, составленного Фондом дикой природы (WWF) России.

В 2021 году в рейтинг WWF России вошли 38 компаний металлургического и горнодобывающего секторов. Всемирный фонд дикой природы России выпускает годовые рейтинги экологической ответственности российских компаний с 2017 года, их цель – способствовать улучшению экологической ситуации в России, а также привлечь внимание общества и бизнеса к важности своевременного и полного открытия информации о воздействии производства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга оцениваются по трем критериям: качество экологического менеджмента, уровень воздействия на окружающую среду, полнота раскрытия информации. По итогам года ММК занял особенно высокую позицию по третьему критерию, разделив 3-4 строчки.

В 2021 году ПАО «ММК» существенно упрочил свое положение в международных рейтингах, которые оценивают качество раскрытия экологической отчетности. Так, в сентябре 2021 года рейтинговое агентство AK&M оценило раскрытие ММК информации о влиянии компании на окружающую среду как одно из лучших в России. А в ноябре 2021 года ММК занял первую строчку в рейтинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». ММК получил высший балл в том числе по критерию раскрытия экологической информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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