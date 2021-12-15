Депутаты утвердили главу Сосновского района

Главу Сосновского района избрали на второй срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Сосновского района утвердило в должности главы муниципалитета Евгения Ваганова, занимающего этот пост с 2016 года.

В ходе выборов чиновнику пришлось имитировать борьбу с техническим кандидатом. Посему голосование районного парламента носило, скорее, символическое значение. В итоге главой района Евгения Ваганова избрали единогласно.

Официально его новый срок начнется 20 декабря 2021 года.

Впрочем, совсем тихими выборы в Сосновском районе не были. На днях появилась информация о том, что первый заместитель главы Сосновского района Ирина Новикова уволилась из администрации по собственному желанию.

Она заняла это кресло летом нынешнего года, и многие считали, что в скором времени чиновница заменит Евгения Ваганова в должности главы. Однако этого не произошло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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