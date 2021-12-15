За две недели декабря на южноуральских трассах погибли 15 человек

Южноуральских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти на территории всего региона. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге, – напомнили представители ведомства. – Управление ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами».

Для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будут работать 19 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы.

Южноуральцам также сообщают, что с начала декабря текущего года на дорогах Челябинской области зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 15 человек погибли и 115 получили травмы различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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