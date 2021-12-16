Власти Южного Урала не могут справиться с нашествием диких кабанов

Челябинская область остается в опасной зоне по АЧС из-за большого числа диких кабанов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 10 декабря 2021 года состоялось заседание охотхозяйственного совета при министерстве экологии Челябинской области. На заседании, в частности, обсуждался вопрос снижения численности дикого кабана до показателя плотности популяции не более 0,25 особей на 1 тысячу гектаров в муниципальных образованиях Южного Урала.

Напомним, что контроль за численностью диких кабанов является одной из мер профилактики африканской чумы свиней. В настоящее время Челябинская область свободна от африканской чумы свиней, и очень важно и впредь сохранить данный статус. А для этого необходимо не только соблюдение ветеринарных правил при содержании свиней и производстве-переработке-реализации свиноводческой продукции, но и снижение численности диких кабанов, так как именно эти животные являются главным источником возникновения африканской чумы свиней в природе.

До сих пор некоторые районы Челябинской области в рамках профилактики возникновения АЧС в регионе не выполнили одно из основных условий – не снизили численность кабанов до нужного показателя.

На 15 декабря 2021 года установленный показатель не достигнут в 13 районах области из 40. В том числе в Аргаяшском, Увельском и Красноармейских районах, где развито промышленное свиноводство.

Отметим, что выйти на показатель плотности популяции не более 0,25 особи на 1 тысячу гектаров во всех муниципальных образованиях Челябинской области должны были к 1 апреля 2021 года.

Однако к лету этого года,по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность животных в области составляла 3 тысячи 490 особей, то есть средняя плотность – 0,39 особей на 1 тысячу гектаров (в прошлом году плотность была – 0,52 при численности 4 тысячи 608 особей). На конец текущего года, по данным министра экологии Сергея Лихачева, численность кабанов снизилась до 2 тысяч 500 голов. Но это по-прежнему больше, чем требуется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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