Ученики челябинской школы замерзают на уроках

Челябинцы пожаловались на едва теплые батареи в школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители учащихся филиала школы №147, расположенного в поселке Сосновка ( Центральный район Челябинска), обеспокоены состоянием отопительной системы образовательного учреждения. Своими опасениями челябинцы поделились в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

«Наши дети скоро не будут выходить с больничных, так как в школе очень холодно, – жалуются родители учеников второго класса. – Радиаторы старые, со времен постройки школы. Руководство школы говорит детям: одевайтесь теплее. Дети ходят в школе в сапогах, а порой хочется надеть куртку и перчатки. И еще один вопрос, который тянется уже много лет. Дорога, соединяющая два поселка, без освещения, дети в зимнее время ходят в школу утром по темноте, это как минимум опасно. Много лет обещают сделать освещение, но дальше обещаний не заходит».

В администрации Центрального района в курсе ситуации. «В понедельник было отключение отопления, восстановили быстро. Сейчас там действительно есть проблема – последнее время низкая температура теплоносителя. ЧКТС разбирается. Но проблема не в батареях», – рассказал глава района Виктор Ереклинцев.

Что касается освещения, то в самой Сосновке проблем с ним нет: «По-видимому, речь идет об участке от трассы до поселка, там действительно из других поселков и с остановки люди ходят в темноте. Освещение этого участка запланировано в 2022 году силами комитета дорожного хозяйства города», – сообщил глава района.

Кстати, судя по комментариям, с похожими проблемами сталкиваются жители еще одной Сосновки – села в Брединском районе Челябинской области. «У нас такая же история, нет освещения в деревне – хоть глаз выколи, темно детям ходить утром на автобус. И дороги, вообще, кошмар от деревни к деревне, невозможно ездить, машины ломаются от этих дорог», – пишут его жители.

Администрация Брединского района жалобу сосновцев не комментирует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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