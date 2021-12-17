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Пятница, 17 декабря 2021, 08:45 мск

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ФАС приостановила закупку минивэна за 7,4 миллиона рублей для мэрии Магнитогорска

Антимонопольная служба проверит закупку минивэна для магнитогорскиъ чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», антимонопольная служба по жалобе руководителя Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова приостановила заключение контракта и назначила рассмотрение жалобы по закупке администрацией Магнитогорска минивэназа 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Напомним, жалобу в Челябинское УФАС направили на нынешнем неделе. Автор обращения требует отменить закупку из-за превышения предельной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей, которую ранее установили сами же чиновники, а также содержащихся в документах избыточных технических характеристик, которые ограничивают выбор автомобиля конкретной маркой и моделью – Volkswagen Comfortline Long 2.0.

Между тем, на рынке существует достаточно большой выбор аналогичных предложений от других марок стоимостью в несколько раз дешевле и с большим количеством сидячих мест (требуется всего 6), чтобы эффективно использовать автомобиль, как маршрутку для чиновников, отмечается в жалобе. «Непонятно видеть такое расточительство от чиновников, которые внесли проект бюджета города Магнитогорск на 2022 год с дефицитом практически в 2 миллиарда рублей, покрываемым за счет коммерческих кредитов. В такой ситуации, расходы надо оптимизировать, а не наращивать», – отмечается в обращении.

Жалоба будет рассмотрена 21 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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