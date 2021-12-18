Южный Урал занесет снегом

В Челябинской области ожидается сильный снегопад и гололед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, в воскресенье, 19 декабря, на территории Челябинской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега и гололеда на провода, метели, снежные заносы, на дорогах сильная гололедица.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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