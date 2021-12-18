Южный Урал занесет снегом

В Челябинской области ожидается сильный снегопад и гололед.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕДДС Челябинска, в воскресенье, 19 декабря, на территории Челябинской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега и гололеда на провода, метели, снежные заносы, на дорогах сильная гололедица.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube