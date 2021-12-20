Снег с дождем, метели, гололедица: погода продолжает испытывать южноуральцев

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 21 декабря в отдельных районах региона ожидается снег, на юге области снег с дождем, местами сильный, метели. На дорогах гололедица, местами сильная.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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